Взято під варту чоловіка, який під Кропивницьким убив власну матір

За процесуального керівництва Кропивницької окружної прокуратури 37-річного сина потерпілої наразі взято під варту без права внесення застави. Таке рішення ухвалив Кіровський районний суд, який розглянув та задовольнив клопотання слідчого про арешт.

Подія мала місце 13 серпня , в одному із сіл Кропивницького району.

За версією слідства, між сином та матір’ю виникла на побутовому грунті сварка під час якої підозрюваний дерев’яною палицею наніс удари по голові жінки.

Отримані травми виявилися несумісними із життя, 68 річна жінка померла. Правоохоронці оперативно встановили та затримали підозрюваного у злочині.

Слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура