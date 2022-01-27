Нацгвардеец, расстрелявший сослуживцев, сам сдался правоохранителям, — ГБР
Военнослужащий Национальной гвардии Артемий Рябчук, который задержан за расстрел военных в Днепре, сам сдался правоохранителям. Он попросил прохожую вызвать полицию и сообщить о его местонахождении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госбюро расследований.
«Солдат Нацгвардии Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев на «Южмаш», сам связался с правоохранителями и сдался им», — сообщил заместитель директора территориального ГБР в Полтаве Владимир Шило
По его словам, перед этим Рябчук в селе Подгородное попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.
Напомним, по данным полиции, Рябчук расстрелял своих сослуживцев из караула на «Южмаше», Национальная гвардия опубликовала имена пятерых погибших.
По данному факту открыто несколько уголовных дел, в том числе на руководство Нацгвардии.