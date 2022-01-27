Нацгвардеец, расстрелявший сослуживцев, сам сдался правоохранителям, — ГБР

Военнослужащий Национальной гвардии Артемий Рябчук, который задержан за расстрел военных в Днепре, сам сдался правоохранителям. Он попросил прохожую вызвать полицию и сообщить о его местонахождении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госбюро расследований.