В районі проведення ООС викрили на хабарництві військового комісара
Служба безпеки України викрила військового комісара об’єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки одного з міст на Луганщині. Він підозрюється в отриманні неправомірної вигоди від призовника.
У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували вимагання полковником $1,5 тисячі від
мешканця регіону за відстрочку від призову на строкову військову службу.
Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з вулиць Сватового під час отримання всієї суми хабара.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Викриття зловмисника проводилось спільно з управлінням стратегічних розслідувань Нацполіції за процесуального керівництва Луганської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил.
Пресслужба ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областяхTweet