В районі проведення ООС викрили на хабарництві військового комісара

Служба безпеки України викрила військового комісара об’єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки одного з міст на Луганщині. Він підозрюється в отриманні неправомірної вигоди від призовника.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували вимагання полковником $1,5 тисячі від

мешканця регіону за відстрочку від призову на строкову військову службу.

Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з вулиць Сватового під час отримання всієї суми хабара.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викриття зловмисника проводилось спільно з управлінням стратегічних розслідувань Нацполіції за процесуального керівництва Луганської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил.

Пресслужба ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях