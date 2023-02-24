Нацполіція провела масштабну спецоперацію для затримання кримінальників на Одещині

Так званому «куратору» регіону – «вору в законі» на прізвисько «Лавасогли-Батумський», який має тісні зв’язки з криміналітетом рф, та його п’ятьом «ставленикам» повідомлено підозру, двох «смотрящих» затримано. Крім того, вирішується питання про примусове видворення представників криміналітету з оточення «вора в законі».

Працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції продовжують проводити комплексну роботу з очищення країни від представників криміналітету, які намагаються встановити свої «закони та правила поведінки». В ході проведення оперативних заходів поліцейські отримали докази причетності осіб із найвищими званнями в ієрархії кримінального світу до організації та участі у так званій «сходці».

Встановлено, що за участю підсанкційного «вора в законі» на прізвисько «Лавасогли-Батумський» відбулося злочинне зібрання, де визначилися з кандидатурами осіб та призначили їх «смотрящими» у СІЗО та за містом Чорноморськ. Окрім того, обрали осіб серед арештованих та з волі, які будуть відповідати за збір та розподіл коштів «злочинного общака», а також за «кураторство» злочинних груп, які планують «працювати» на території області.

Відомо, що 41-річний уродженець Грузії «вор в законі» «Лавасогли-Батумський» входить до найближчого оточення «вора в законі» на прізвисько «Шакро Молодий», який підтримує війну рф проти України та дав своє «добро» на участь російських ув’язнених у бойових діях. Маючи дружні відносини з «Лавасогли-Батумським», «Шакро Молодий» хотів використати його зв’язки на користь держави-агресора.

Відтак для недопущення реалізації злочинних намірів та поширення криміналітетом свого впливу оперативники Департаменту спільно з теруправлінням стратегічних розслідувань в Одеській області, слідчими обласної поліції та співробітниками Одеської обласної прокуратури провели спецоперацію. За її результатами затримали двох «смотрящих» за містом Чорноморськ та окремим корпусом у СІЗО (останнього планували у разі виконання всіх поставлених завдань призначити «вором в законі»).

Загалом на підставі зібраних в ході слідства доказів шістьом представникам криміналітету повідомили підозру. Серед них – «вор в законі» на прізвисько «Лавасогли-Батумський», четверо так званих «смотрящих» – за держустановою «Одеській слідчий ізолятор» та за окремими її корпусами, за містом Чорноморськ, а також колишній «куратор» за цим містом.

Представникам найвищої ієрархії злочинного світу інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

– ч. ч. 2 та 3 ст. 255-1(Встановлення або поширення злочинного впливу);

– ч. 1 ст. 255-2 (Організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці)) Кримінального кодексу України.

Крім того, за результатами проведення 29 санкціонованих обшуків за місцями мешкання та утримання підозрюваних, а також наближених до них осіб, вилучили зброю, гроші, заборонені в обігу речовини, автомобілі, а також «інструкції», як себе поводити та що говорити у разі викриття правоохоронцями.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів затриманим особам, оголошення «вора в законі» у міжнародний розшук та примусове видворення осіб з його оточення.

Заходи з викриття та документування представників криміналітету проводилися спільно зі співробітниками відділу оперативно-розшукової роботи у Південному регіоні Департаменту з питань виконання кримінальних покарань.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України