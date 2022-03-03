Зведена інформація від МВС на кінець дня 3 березня щодо російського вторгнення

Після відкритого вторгнення росії лише через пункти пропуску у Львівській області з-за кордону в’їхали понад 50 тисяч громадян України. Серед них близько 80% (майже 40 тис) – це чоловіки, віком 18-60 років. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Департаменту комунікації МВС.

ДПСУ

Черги (скільки приблизно чекати на головних переходах)

Станом на 12:00 03 березня пасажиропотік на кордоні України з країнами ЄС та Молдови й надалі зменшується. Рівень завантаженості пунктів пропуску також суттєво знизився.

▪️Порівнюючи стан черг за останні 12 годин (з 00:00 03 березня), відмічаємо, що кількість автомобілів, які очікують перетину кордону зменшилася, приблизно, з 1700 до 250 автівок. Черги з пішоходів – у межах 25-100 осіб.

▪️Наразі відносно незначні черги автівок фіксуються біля наступних пунктів пропуску:

• на кордоні з Польщею: «Ягодин» (20 л/а);

• на кордоні зі Словаччиною: «Ужгород» (40 л/а);

• на кордоні з Угорщиною: «Лужанка» (40 л/а), «Вилок» (20 л/а);

• на кордоні з Румунією: «Порубне» (40 л/а).

Решта пунктів пропуску вільні.

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України, станом на 18.00 03.03.2022

🇵🇱 Республіка Польща:

«Ягодин» — 90 л/а, 0 пішоходів;

«Устилуг» — 0 л/а, 200 пішоходів;

«Угринів» — 10 л/а, 0 пішоходів;

«Рава-Руська» — 50 л/а, 100 пішоходів;

«Грушів» — 150 л/а, 300 пішоходів;

«Смільниця» — 0 л/а, 0 пішоходів;

«Краківець» — 300 л/а, 450 пішоходів;

«Шегині» — 90 л/а, 450 пішоходів.

🇸🇰 Словацька Республіка:

«Малий Березний» — 0 л/а, 0 пішоходів;

«Ужгород» — 50 л/а, 250 пішоходів.

«Малі Селменці» — 15 пішоходів.

🇭🇺 Угорщина:

«Тиса» — 16 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» — 0 л/а, 5 пішоходів;

«Косино» — 0 л/а, 10 пішоходів;

«Лужанка» — 20 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» — 30 л/а, 0 пішоходів.

🇷🇴 Румунія:

«Дякове» — 10 л/а, 0 пішоходів;

«Солотвино» — 60 л/а, 200 пішоходів;

«Порубне» — 70 л/а, 0 пішоходів.

🇲🇩 Республіка Молдова:

«Мамалига» — 20 л/а, 0 пішоходів;

«Кельменці» — 0 л/а, 0 пішоходів;

«Росошани» — 15 л/а, 0 пішоходів;

«Сокиряни» — 25 л/а, 0 пішоходів

Інциденти

1)Загарбники затопили цивільний корабель під прапором Панами

Обстрілом з російського війського корабля затоплений суховантаж «HELT», який загарбники взяли в заручники позавчора.

Наразі ми отримали голосові повідомлення, якими обмінювався боцман з предстпвником судновласника.

«Знайте, во всем виновата Россия, войну они затеяли и подбомбили HELT тоже они», — таке повідомлення відправив боцман підбитого корабля, не знаючи, чи вдасться йому та команді врятуватися.

Згідно з отриманими повідомленнями, боцман та кок врятувалися і намагалися розшукати решту екіпажа.

Тим часом суховантаж повністю затонув.

Проводити рятувальну операцію погрозами відкриття вогню перешкоджає корабель ВМФ РФ.

2) Прикордонники продовжують повертати з кордону ухильників від мобілізації

▪️Минулої доби під час заходів контролю в пунктах пропуску на західних та південних ділянках кордону військовослужбовці ДПСУ виявили п’ять осіб призовного віку, які намагалися покинути нашу країну всупереч оголошенню президентом України воєнного стану. Причому один із подорожувальників мав намір виїхати по паспорту громадянина іншої країни, ще один заявив, що має довідку на постійне місце проживання закордоном, що не звільняє українців від конституційного обов’язку боронити Батьківщину.

▪️Загалом, аби незаконно потрапити до Молдови, Румунії та Польщі, прикордонникам Західного регіонального управління запропонували 3600 доларів США та 500 євро неправомірної вигоди.

▪️Зокрема, у пункті пропуску «Мамалига» прикордонники Чернівецького загону затримали мешканця Буковини, який пропонував 3 тисячі доларів США. Чоловік знав, що підпадає під категорію осіб, яким заборонено на даний час виїзд з України, однак вирішив, що його охоронці кордону пропустять за «щедру винагороду» .

▪️При спробі дати неправомірну вигоду був затриманий інший громадянин України в пункті пропуску «Порубне». Хабародавця викрили оперативні співробітники під час проходження паспортного контролю, коли той пропонував прикордонному наряду 500 євро.

▪️Ще одного «патріота» затримали в пункті пропуску «Ягодин». Чоловік намагався дати хабар в розмірі 300 доларів США.

▪️Крім того, дві спроби підкупу за аналогічних обставин викрито на півдні країни. Зокрема, в пунктах пропуску «Могилів-Подільський» та «Рені» 21-річний та 56-річний громадяни України намагалися підкупити вартових кордону, запропонувавши хабар у розмірі 1000 та 2000 доларів США.

▪️В усіх випадках прикордонники від неправомірної вигоди відмовилися, не пропустили громадян та повідомили правоохоронні органи про виявлені правопорушення, в тому числі, за ч.1 ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Додатково:

Після відкритого вторгнення росії лише через пункти пропуску у Львівській області з-за кордону в’їхали понад 50 тисяч громадян України. Серед них близько 80% (майже 40 тис) – це чоловіки, віком 18-60 років.

1) 2 березня під обстріл ворожої техніки потрапили житлові будинки мешканців села Селище та Дернівка Баришівської територіальної громади. Наразі кількість потерпілих людей встановлюється. Водночас українська авіація розбила ворожу техніку, яка рухалася у напрямку Русанова.

Незважаючи на складну оперативну обстановку, поліцейські Броварського районного управління поліції продовжують забезпечувати публічну безпеку і надавати всебічну допомогу населенню.

2) Евакуація з Волновахи: поліцейські допомогли врятувати близько 100 людей. Евакуація триває третю добу. За цей час з Волновахи вже евакуйовано близько 800 мирних мешканців. Усі вони зараз у безпеці, їм надається медична та інша допомога.

Сьогодні правоохоронці евакуювали близько 100 людей. Переважно це жінки з дітьми, найменшим – близько року. У момент, коли люди сідали до автобусів, ворог розпочав поблизу обстріл з «градів».

Дорогою поліцейські підібрали в селах ще дві родини, які благали про допомогу. Евакуйованих розмістили в містах, де немає обстрілів, про них піклуються місцева влада й волонтери, біженців забезпечують продуктами та предметами першої необхідності.

3) Сьогодні, 3 березня, з невідомої зброї були обстріляні три житлових будинки по вулиці Героїв Праці та один будинок по вулиці Тракторобудівників у Харкові. Внаслідок нападу 3 людей загинули, 2 – отримали поранення. Поліція уточнює кількість постраждалих. Слідчі працюють на місцях подій та ретельно документують злочинні дії російських військових. Відкрито кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

4) Біля Південного вокзалу у Харкові поліцейські затримали чоловіка та жінку, які намагалися заволодіти товарами з кіоску. Крім того, чоловік мав при собі зброю — автомат без дозвільних документів. Ще одного мародера виявлено в районі поста ХТЗ. Зловмисник за допомогою балонних ключів знімав колеса з припаркованих автівок.

На перехресті вулиць Богдана Хмельницького і Маршала Рибалка громадянин проник у кіоск зі спиртним та виносив товар. Протиправні дії мародерів були одразу припинені, а зловмисники — доставлені до територіальних підрозділів поліції.

5) У Києві поліцейські затримали ДРГ з арсеналом зброї. Викрили чотирьох диверсантів на одній із станцій метро, коли вони здійснювали фотофіксацію. В їхньому автомобілі поліцейські виявили арсенал зброї, зокрема РПГ-7 та заряд до нього, автомати Калашникова зі спорядженими магазинами, гранати, саморобний вибуховий пристрій та тротилові шашки. Під час забезпечення громадської безпеки, працівники Департаменту міграційної поліції спільно з поліцейськими столичного управління метрополітену виявили двох чоловіків, які крадькома намагалися сфотографувати вхід у станцію та прилеглу територію.

Неподалік правоохоронці виявили автомобіль, в якому перебували спільники затриманих. Усіх диверсантів затримали.

Під час перевірки правоохоронці виявили в їхньому автомобілі арсенал зброї: РПГ-7, заряд до нього, автомати Калашникова АК-74 зі спорядженими магазинами та велику кількість набоїв 5,45 мм, гранати, соморобний вибуховий пристрій, тротилові шашки, військові ножі. Окрім того, ДРГ мала із собою каністри із бензином, карти Києва та підроблені перепустки.

Додатково:

1)За вісім днів війни загинуло 19 поліцейських, 60 отримали поранення, 2 – безвісно зникли. Всі – під час виконання службових завдань з протидії російському ворогу.

2) Наразі навантаження на спецлінії 102 велике, але поліцейські намагаються оперативно реагувати на всі повідомлення, які надходять від громадян. Відтак створено резервні номери телефонів. Збережіть собі ці контакти. За цими номерами телефонів ви можете звернутися та повідомити про подію: https://www.npu.gov.ua/news/stoprussia/Informacziya-shhodo-dodatkovix-telefoniv-policziji-u-vsix-regionax-derzhavi/

3) Кіберполіція продовжує блокувати ворожі акаунти у соцмережах. Заблоковані облікові записи розповсюджували дезінформацію, а також інформацію щодо місць дислокацій ЗСУ.

Наразі у боті, котрий допомагає блокувати диверсійні акаунти, 136 тисяч підписників, в групі — 84 тисячі підписників.

За допомогою боту було заблоковано Telegram-канали, YouTube-канали, Facebook-групи, Instagram-профілі та TikTok-акаунти, які розповсюджували дезінформацію, а також інформацію щодо місць дислокацій ЗСУ.

Посилання на Telegram-канал — https://t.me/stoprussiachannel. Сюди будуть надсилатися диверсійні ресурси для блокування та детальні інструкції як це зробити.

Посилання на бот — https://t.me/stopdrugsbot. Сюди громадяни направляють виявлені ресурси для їх перевірки та подальшого блокування.

Також кіберполіція запустила бот для інформування росіян про реальну ситуацію в Україні.

За допомогою боту кожен українець може направити лист росіянам і повідомити про факти військової агресії проти наших співвітчизників.

Посилання на бот — https://t.me/lettersoftruthbot

1) Чернігів. Станом на 18:20 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих людей та 18 травмованих. В зв’язку з потужними обстрілами рятувальні роботи тимчасово призупинено.

2) Київська область, Бучанський район: у с. Чайки в результаті потрапляння снаряду в складське приміщення по виготовленню та зберіганню монтажної піни сталося загоряння складу на площі 10 000 м. кв. та 8-ми поверхової адміністративної будівлі.

На даний час жертв та потерпілих немає. На гасіння залучено 8 одиниць техніки та 38 особового складу.

3) 3 березня о 16:11 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Вишгородській, 4, що в Оболонському районі столиці.

На місце події було направлено рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце було встановлено, що загоряння виникло в одній із квартир на 3 поверсі 5-поверхового житлового будинку з розповсюдженням вогню на балкон 4-го поверху. Вогнеборці негайно ж приступили до гасіння пожежі та евакуації людей.

О 17:16 загоряння було локалізовано на площі 20 кв.м та о 17:47 — ліквідовано.

У ході гасіння пожежі з 5 поверху було врятовано дитину та передано бригаді швидкої медичної допомоги. Крім того, з сусідніх квартир та верхніх поверхів було виведено на свіже повітря 2 особи.

На місці події працювало 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 8 чоловік особового складу.

4) Харків. Російські війська завдали ударів по цивільному населенню.

Станом на 18:00 в мікрорайоні Північна Салтівка м. Харків до пошуку, рятування людей та гасіння загорань залучено 140 осіб та 48 од. техніки ДСНС.

5) В м. Охтирка 14 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС працюють на місці нанесеного авіаудару по ТЕЦ. На даний момент виявлено тіла двох загиблих людей.

З-під завалів деблоковано жінку. Травмовану передали медикам. Роботи тривають.

6) Рятувальники допомогли евакуювати місцеве населення з м. Боярка, с. Жорнівка, с. Двінкове, с. Перевіз, с. Княжичі та с. Новосілка Київської області

Для доправлення до вокзалу п’ятиста людей було задіяно 5 автобусів від місцевої влади.

7) Київська область. Фастівський район с. Гатне: в результаті обстрілів 03.03.2022 сталося загорання приватного житлового будинку. До місця події залучено одна одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. На місці виявлено 1 загиблу особу та 1 особу потерпілу.