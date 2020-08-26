Кабмин временно закрыл въезд в Украину для иностранцев
Кабинет министров принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцам с 00:00 29 августа до 00:00 28 сентября, кроме отдельных категорий граждан.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства.
«С целью недопущения распространения на территории Украины второй волны COVID-19… На срок действия карантина временно запретить въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, кроме определенных категорий лиц», — сказал министр внутренних дел Арсен Аваков перед принятием решения.
Кому разрешат въезд в Украину
По словам Авакова, на время действия карантина въезд запрещается иностранным гражданам, кроме лиц, которые:
- направляются на территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд в течение двух суток;
- учатся в Украине;
- проходят военную службу в ВСУ;
- постоянно проживают на территории Украины и имеют соответствующий вид;
- признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;
- являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине и членов их семей или находятся по приглашению МИД Украины.
Постановление действует с 00:00 29 августа до 00:00 28 сентября.Tweet