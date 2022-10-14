Нацполіція викрила злочинну схему проведення псевдовакцинування від Covid-19

Щомісячний дохід від оборудки сягав 250 тисяч гривень. Фігурантам повідомлено підозру.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора, задокументували протиправну «схему» проведення вакцинування, видачу «липових» сертифікатів, а також виготовлення довідок та сертифікатів різних форм, лікарняних листів, консультаційних висновків лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації від Covid-19.

Організував «схему» 38-річний житель Києва та залучив як спільників працівників медичних установ Києва та Дніпра. Вони шукали охочих отримати фіктивні документи та забезпечували реалізацію злочинних намірів. Особам із доступом до бази даних надавали списки людей, яких потрібно внести до інформаційної системи без процедури щеплення. Подібна діяльність дозволяла фігурантам отримувати більше ніж 250 тисяч гривень на місяць. Кошти від «бізнесу» розподіляли між усіма учасниками схеми.

12 жовтня, поліцейські провели ряд санкціонованих обшуків у медичних установах та за місцями проживання фігурантів. У ході заходів вилучили записи, медичну документацію та флешнакопичувач для входу до бази даних.

Крім того, організатору та одній з фігуранток поліцейські повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. Ще одній спільниці оголошено підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу України.

За скоєне може загрожувати покарання до восьми років позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України