На Львівщині раніше судима жінка вбила свого співмешканця

Як встановили правоохоронці, під час раптово виниклого конфлікту раніше судима 47-річна мешканка Борислава вдарила чоловіка ножем, внаслідок чого він помер.

4 липня, близько 22.30, до поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої про те, що в одному з будинків по вулиці Дрогобицькій у місті Борислав виявлено тіло чоловіка з ножовим пораненням.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції, слідчі ті співробітники інших служб поліції Львівщини, а також експерти-криміналісти та судово-медичний експерт.

У будинку поліцейські виявили тіло 47-річного місцевого мешканця з ознаками насильницької смерті. Опитавши сусідів та провівши інші оперативно-розшукові заходи, правоохоронці встановили, що до вбивства чоловіка причетна його співмешканка, раніше судима жителька Борислава віком 47 років. Встановлено, що між співмешканцями виник конфлікт, в ході якого жінка завдала ножем удар в ногу потерпілого, що спричинило його смерть.

Зловмисницю затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Вирішується питання про повідомлення зловмисниці про підозру у вчиненні вбивства та обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області