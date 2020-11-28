В Киеве задержали шайку «барсеточников» из Грузии

В Киеве 27 ноября криминальная полиция, спецназ и следователи задержали граждан Грузии, которые «промышляли» кражами из автомобилей в столице и других регионах Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

«Стараниями полицейских они уже в изоляторе временного содержания. Какой будет мера пресечения – решит суд, но мы обязательно обратимся с ходатайством об аресте. Спасибо полицейским за профессионализм, эффективность и работу 24/7. А как вы провели свой пятничный вечер?» — сообщил он. // Преступности.НЕТ