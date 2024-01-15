«Нажилися» на благополуччі дітей — судитимуть організовану групу на чолі з головою населеного пункту в передмісті Харкова

Як повідомлялось раніше, влітку 2023 року на Харківщині правоохоронці викрили «схему» заволодіння бюджетними коштами під час проведення ремонтних робіт дошкільного навчального закладу у місті поблизу Харкова.

Цю аферу у 2021 році організували міський голова населеного пункту, де знаходиться ДНЗ, директор фірми та двоє його співробітників. Саме ця компанія виконувала ремонт об’єкта.

Проте під час виконання робіт до звітної документації вносились неправдиві дані щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обсягів робіт. До документів навіть були внесені роботи, які фактично проводились працівниками комунального підприємства міської ради.

Ділки встигли заволодіти майже 400 тис. грн бюджетних коштів та розпорядитись ними у власних потребах.

Наразі Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох фігурантів за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великому розмірі, організованою групою (ч. 5 ст. 191 КК України), та за фактом службового підроблення, вчиненого організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України). Четвертого ділка — одного з працівників компанії — оголошено у розшук.

Максимальна санкція передбачає покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура