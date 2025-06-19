НАЗК розповіло про корупційну схему чиновників з декларування завищеної суми готівки у першій декларації

Антикорупційне відомство повідомило, що навчилося ефективніше виявляти схему, коли чиновники вказують у своїй першій декларації при вступі на посаду багато готівки, якої насправді нема, а потім цими грошима пояснюють великі статки.

За десять років існування інститут електронного декларування в Україні деякі декларанти напрацювали схему, завдяки якій потім пояснюють джерело набуття дороговартісних активів. Подаючи свою першу електронну декларацію до Реєстру декларацій, вони вказують наявність у себе та/або членів сім’ї значної суми готівки. Саме її вони потім пояснюють як джерело походження коштів, повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

У деклараціях:

за 2022 рік задекларовано готівки на 40,1 млрд грн, 2,46 млрд дол. США, 398 млн євро;

задекларовано готівки на 40,1 млрд грн, 2,46 млрд дол. США, 398 млн євро; у деклараціях за 2023 рік – 46,9 млрд грн, 2,97 млрд дол. США та 457 млн євро;

– 46,9 млрд грн, 2,97 млрд дол. США та 457 млн євро; за 2024 рік – 51 млрд грн, 3,12 млрд дол. США та 529 млн євро.

“Ще пару років тому виявлення брехні у декларації щодо розміру готівки, а тим паче притягнення декларантів до відповідальності за це, здавалось нереальним. Але НАЗК постійно працює над удосконаленням процедур здійснення заходів фінансового контролю, розширенням обсягу інформації, яка аналізується при їх здійсненні”, – зазначила керівниця Управління проведення повних перевірок НАЗК Юлія Кулікова.