НАЗК викрило депутата Київради, який не зміг пояснити покупки та заощадження

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило 1,7 млн грн необґрунтованих активів депутата Київради та скерувало матеріали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це йдеться в повідомленні НАЗК.

“У декларації за 2020 рік він зазначив готівкові кошти на понад 7 млн грн, що належать їм із дружиною. За 2021 рік він задекларував 9,5 млн грн готівки. Різниця між активами, задекларованими у 2020 і 2021 роках, становить майже 2,4 млн грн. Водночас у 2021 році подружжя купило вісім земельних ділянок у Києві та області на понад 1,5 млн грн”, – ідеться в повідомленні НАЗК у телеграм-каналі у вівторок.

Як наголошується в повідомленні, загалом обсяги доходів і витрат сім’ї депутата у 2021 році свідчать про відсутність фінансової спроможності й для заощадження грошових коштів, і для придбання частини зазначених об’єктів нерухомості на майже 1,7 млн грн.

“У відповідь на запит НАЗК посадовець не надав інформацію та документи, які могли б підтвердити законність походження цих коштів”, – інформує НАЗК.

У повідомленні не названо ім’я депутата. // Економічна правда