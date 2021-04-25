В «Борисполе» на взятке попался пограничник, содействовавший незаконной миграции

Дарницкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона пресекла попытку налаживания канала незаконной миграции должностным лицом Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» отдела пограничной службы «Борисполь».

Об этом говорится в сообщении Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере, передают Українськi Новини.

«24 апреля 2021 года правоохранителями задокументирован факт предоставления офицером-пограничником должностному лицу ОКПП «Киев» части неправомерной выгоды в размере 5 000 гривен за содействие в пересечении границы на въезд в Украину иностранными гражданами без законных на то оснований«, — сказано в нем.

Отмечается, что во время передачи части неправомерной выгоды офицера Государственной налоговой службы задержали следователи второго следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве при силовой поддержке спецподразделения «Дозор».

На данный момент проводятся первоочередные следственные действия, по их результатам будет решен вопрос относительно сообщения задержанному офицеру о подозрении и избрании меры пресечения.

Отмечается, что санкция ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса предусматривает наказание за подобное преступление в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.