В Україні запустили сайт для обміну колаборантів і зрадників до Росії

25 липня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Служба безпеки України та Офіс Омбудсмана України представили проєкт — «Хочу к своим».

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці проєкту.

На сайті оприлюднюється інформація про засуджених ворожих агентів, зрадників і колаборантів, які співпрацювали із Росією у війні проти України і тепер хочуть обмінятися на українських громадян, які перебувають у російському полоні.

Станом на момент публікації у базі 229 осіб, щодо яких вироки набули законної сили. Очікується, що база постійно оновлюватиметься.

Список можна сортувати за часом додавання людини в базу, за абеткою і тривалістю очікування на обмін.

На сайті працює пошук за прізвищем та іменем, а також областю України, в якій особу засуджено.

На персональній сторінці засудженого є його фото, скан-копія письмової згоди на обмін, інформація про скоєний злочин і призначене покарання, короткий виклад обставин кримінальної справи, фото правоохоронних органів і ЗМІ по цій справі. Кожен із засуджених дав добровільну згоду на публікацію своїх даних.

У заяві на обмін засуджені просять обміняти як військовополонених і передати з України в Росію або на тимчасово окуповану територію.

У профілі кожного колаборанта є таймер, який показує час очікування на обмін. Деякі кандидати були додані порівняно недавно і чекають пів місяця, а найдавніші засуджені чекають уже 3,5 місяці.

Наприклад, 15 квітня 2024 року заяву на обмін написала Ангеліна Довбня. У жовтні 2023-го 21-річну дівчину за державну зраду засудили на довічне. Вона робила для ворога фото і відео електропідстанції, військових обʼєктів і блокпостів у Полтавській та Кіровоградській областях. Зокрема, позначила на карті розташування блокпостів біля Кременчуцького нафтопереробного заводу, записала відео біля зруйнованого росіянами ТЦ «Амстор» у Кременчуці. У суді дівчина не приховувала своїх проросійських поглядів і вирок оскаржувати не стала.

Водночас серед кандидатів на обмін опинився Олександр Пащенко, який із 2012-го відбуває довічне увʼязнення за вбивство в ДУ «Новгород-Сіверська установа виконання покарань №31».

Згідно з вироком, у серпні-вересні 2022-го Пащенко у присутності співкамерників говорив, що «… Росія допомагає Донбасу і звільняє, нібито захоплені Україною території», «… війну в Україні розвʼязало політичне керівництво України, прогнувшись під країни колективного заходу», а також демонстрував зі своєї флеш-карти відеоматеріали російських пропагандистських телепередач. Будучи засудженим за колабораціонізм, у червні 2024-го Пащенко написав заяву, що хоче обмінятися до Росії і фактично унинути довічного покарання за вбивство.

На сайті проєкту «Хочу к своим» також є інші «сервіси очищення».

Громадянам України, які з тої чи іншої причини досі співпрацюють з ворогом, мають шанс зізнатися, заповнивши анкету онлайн і припинити таку діяльність. Проєкт дозволяє це зробити на вигідних для майбутнього життя умовах; Можна онлайн поділитися інформацією про ворожих агентів; Людям, яким не подобається Україна, пропонують заповнити заявку, щоб їм допомогли виїхати до Росії.

Судовий репортер