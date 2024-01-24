За 9 тис. доларів фельдшер столичного комунального закладу обіцяв зняти військовозобов’язаних з обліку

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва викрито шахрая, який нібито «вирішував питання» щодо визнання військовозобов’язаних осіб непридатним до військової служби та виключення останніх з військового обліку (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, фельдшер КНП «Київський обласний центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» підшуковував військовозобов’язаних осіб, яким пропонував за грошову винагороду «вирішити питання» щодо визнання їх непридатними до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку. При цьому він запевняв чоловіків в наявності зв’язків у одному із ТЦК та СП.

Зловмисник обіцяв, що визнання військовозобов’язаних осіб непридатним до військової служби та виключення останніх з військового обліку буде підтверджено документами, зокрема висновком військово-лікарської комісії, яку фактично не потрібно буде проходити.

Вартість послуги становила 9 000 доларів США.

Підозрюваного затримали під час отримання грошових коштів у сумі 9 000 доларів США та передачі ним підроблених документів «замовнику»

Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину.

Кримінальне правопорушення викрито прокурорами спільно зі слідчими СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві за матеріалами ГУ «Д» ДЗНД СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури