Житель Сарненщини, який п’яним на смерть збив 5-річну велосипедистку відправиться за ґрати на 8 років

Такий вирок виніс Сарненський районний суд 27-річному жителю села Костянтинівка за скоєну у серпні торік смертельну ДТП. Сторона захисту має право оскаржити рішення.

Близько 20:25 27-річний водій мотоцикла «Tekken» на вулиці Шевченка в селі Костянтинівка допустив наїзд на 5-річну місцеву жительку, яка на велосипеді їхала у попутному напрямку по краю дороги.

Від отриманих травм дитина загинула на місці.

Керманич був у стані алкогольного сп’яніння: токсикологічне дослідження показало 3,5 проміле.

Водія затримали у порядку статті 208 КПК України. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286-1 КК України, а суд помістив під варту, де він перебуває і досі.

Зібравши достатньо доказів у справі слідчий слідчого управління скерував до суду кримінальне провадження із обвинувальним актом. Обставин, які пом’якшують чи обтяжують покарання не встановлено.

Відомо, що обвинувачений і раніше 10 разів притягувався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР, а тепер суд виніс покарання: вісім років позбавлення волі із позбавлення права керування транспортними засобами на 10 років.

Відділ комунікації поліції Рівненської області