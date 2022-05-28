Не впускайте до житла незнайомців! У Тернополі псевдослужбовиці ПФУ обікрали пенсіонерку 

85-річна тернополянка впустила до помешкання аферистів та втратила усі заощадження. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

До помешкання пенсіонерки 23 травня прийшли дві незнайомки. Невідомі представилися працівниками Пенсійного фонду. Розпитали, з ким жінка проживає, чи має грошові заощадження, пропонували здійснити обмін старих купюр на нові.

Господиня запевнила непроханих гостей, що готівки багато не має усі гроші зберігає на пенсійній картці. Тоді одна з гостей попросила напитися і пішла за старенькою на кухню. Допоки одна зловмисниця розмовою відволікала жертву злочину, інша зуміла швидко обшукати кімнату та знайти у шафі три тисячі гривень, банківську картку і мобільний. Злодійки поспішили покинути квартиру. Згодом їм вдалося зняти з пенсійної картки майже 11 тисяч гривень.

Крадіжку потерпіла помітила лише 26 травня та зателефонувала в поліцію. За фактом злочину слідчі розпочали досудове розслідування.

Правоохоронці вкотре нагадують: аби не стати жертвою шахраїв — не впускайте в дім незнайомців! Вимагайте пред’явити документи від невідомих, котрі представляються працівниками різних держустанов, телефонуйте до відповідних служб та перевіряйте інформацію про їх візит.

Застережіть своїх стареньких родичів від подібних шахрайств! Наголосіть, що під виглядом обміняти купюри старого зразка, обміну валют, перевірки лічильників води чи газу до людей часто приходять аферисти, тому слід бути дуже обачними!

Про незнайомців, котрі завітали до вашої оселі та пропонують обміняти валюту чи розповідають про грошову реформу, варто негайно повідомити поліцейським. Працівники поліції ретельно перевірять дану інформацію.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області