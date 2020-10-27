Суд звільнив з-під варти поліцейського з Кагарлика, підозрюваного у зґвалтуванні і тортурах

Також оприлюднено копію відповідної ухвали суду.

Голосіївський районний суд Києва звільнив з-під варти поліцейського Ярослава Леваднюка, який є фігурантом у справі про зґвалтування та катування в поліційному відділку в Кагарлику.

Про це повідомив у Facebook народний депутат (фракція «Голос») Андрій Осадчук.

«Під шумок виборів один з «кагарлицьких катів» виходить з-під варти! Поки увага суспільства прикута до результатів голосування, аваківські орли та вовчі суди роблять свою чорну справу. Сьогодні суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О. звільнила з-під варти Ярослава Леваднюка — одного з підозрюваних по справі про зґвалтування та катування в поліційному відділку в Кагарлику. Навіть після того, як експертиза встановила й інші факти катування, суддя вирішила, що немає підстав тримати його під вартою», — повідомив Осадчук.

Він також оприлюднив копію відповідної ухвали суду, що підтверджує, що Левандюка звільнено з-під варти.

Ярослава Левандюка підозрюють у вчиненні катувань і причетності до насильницького зникнення (ч. 2 ст. 127 та ч. 1 ст. 146-1 ККУ).

Андрій Осадчук також зазначив, що вже двоє підозрюваних у справі про катування “відпочивають вдома”.

Нагадаємо, 25 травня внутрішня безпека Нацполіції затримала двох поліцейських із Кагарлика за підозрою у зґвалтуванні 26-річної жінки. Того ж дня підрозділ розформували, а співробітників відправили на переатестацію.

Сергія Сулиму і Миколу Кузіва затримали після того, як жінка дала свідчення про побиття і зґвалтуваннями правоохоронцями, які доправили її у відділення для дачі пояснень з приводу крадіжок.

26 травня суд заарештував поліцейських. Вони не мають права на заставу. 22 червня їм уточнили підозру — зараз їх підозрюють у зґвалтуванні групою осіб (ст.152 КК) і в катуванні за попередньою змовою групою осіб (ст. 127 КК). Перевищення повноважень працівником правоохоронного органу (ст. 365 КК) зникло з кваліфікації», — йдеться в повідомленні. 365-ту статтю перекваліфікували на 127-му. // LB.ua