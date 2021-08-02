Не задекларувала валюту – втратила тисячі доларів

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Харківські митники вилучили незадекларовану валюту на суму майже 140 тисяч гривень

В пункті пропуску «Гоптівка» митного поста «Гоптівка» Харківської митниці, у громадянки РФ, яка рухалася у якості пасажира на авто під
керуванням громадянина України в напрямку РФ “зеленим коридором”, вилучено незадекларовану валюту. Валютні цінності у вигляді банкнот в подальшому перерахунку склали  17 000 доларів США.

В Харківській митниці неодноразово звертали увагу громадян, які перетинають митний кордон, що переміщення  іноземної валюти в
кількості, що перевищує еквівалент 10 000 тисяч євро, обмежено (здійснюється за дозвільними документами, що видаються органами
виконавчої влади) або заборонено.

Громадянка порушила встановлений Митним кодексом України порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного
контролю, а також не звернулася до митного органу з приводу заповнення бланка декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей, форма якої затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від двадцять сьомого лютого дві тисячі дев’ятнадцятого року № 203. Вартість предметів порушення склала 139 810,84  грн.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України.  У відношенні громадянки складено протокол, валютні цінності вилучено, а суму в розмірі 11 800 доларів повернуто.

Дотримуйтесь вимог митного законодавства України.

customs.gov.ua

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