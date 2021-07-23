13 россиян пытались попасть в Украину по поддельным документам — им запретили въезд

В Одесской области 12 членов экипажа иностранного судна предъявили паспорта, выданные на оккупированной Россией территории Крыма, а во Львовской области пограничники обнаружили россиянина с поддельным паспортом Греции.

Пограничники запретили въезд в Украину 13 гражданам Российской Федерации, которые пытались попасть в Украину по поддельным документам.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

«В пункте пропуска «морской порт Южный» (г. Южный) во время оформления судна под флагом Либерии на приход пограничники Одесского отряда обнаружили 12 членов команды судна – все граждане РФ, которые предъявили на контроль недействительные документы, а именно – выданные на оккупированной Россией территории Крыма. Этим иностранцам пограничники запретили въезд в Украину сроком на 3 года», — говорится в сообщении.

Кроме этого, во время паспортного контроля в пункте пропуска «Шегини» у пограничников Львовского отряда возникли сомнения относительно принадлежности документа одному из пассажиров микроавтобуса.

37-летний мужчина направлялся в Польшу. Правоохранители выяснили, что паспорт гражданина Греции предъявителю не принадлежит, также документ оказался поддельным. Позже иностранец сообщил, что он является гражданином РФ.

Мужчину доставили в пограничное подразделение для выяснения обстоятельств правонарушения и привлечения к административной и уголовной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУпАП и по ч. 4 ст. 358 УКУ. // УНИАН