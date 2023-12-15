Недопуск дітей до укриття під час повітряної тривоги у Києві – розпочато досудове розслідування

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом завідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя стані і були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження (ч. 1 ст. 135 КК України).

За даними слідства, 14 грудня 2023 року приблизно о 16 год. 20 хв під час повітряної тривоги, оголошеної через ракетну атаку рф по столиці, 11-річна дівчинка та 12-річний хлопчик намагалися потрапити до укриття в одній із шкіл у Святошинському районі міста Києва.

Побачивши, що діти були із собакою, охоронець не допустив їх до укриття, попри очевидну загрозу їхньому життю через ракетну атаку.

Досудове розслідування здійснюється Святошинським управлінням поліції ГУНП в м. Києві.

Київська міська прокуратура