Неіснуючі виграші та витік даних: яких шахрайських схем потрібно побоюватися шанувальникам азарту

Сфера онлайн гемблінгу стрімко розвивається і набирає високу популярність. Паралельно в цьому сегменті працюють шахраї, які обманюють гравців. Розповідаємо про найпоширеніші схеми, які використовують зловмисники.

Виграші, яких не існує

Шанувальники азартних розваг діляться на два основних типи. Перший, це гравці, які відвідують віртуальні майданчики заради відпочинку та морального задоволення. Друга плеяда геймерів полює за виграшами. Якщо користуватися послугами, які пропонують легальні казино України, гра на сучасних слотах та інших дисциплінах буде і вигідною, і безпечною.

Однак, ганяючись за легкими грошима, наївні гравці досить часто потрапляють на виверти шахраїв, які пропонують їм забрати неіснуючі виграші. Такі схеми провертаються на іноземних гральних майданчиках, які не володіють українською ліцензією та легальним статусом. Отримавши повідомлення про пропозицію забрати великий виграш, довірливий гравець починає слідувати вказівкам зловмисників, які в підсумку вивуджують у нього гроші під приводом необхідності заплатити якісь комісійні збори.

Персональні дані та платіжна інформація

Робота легальних українських казино супроводжується наявністю сучасних систем безпеки. Завдяки надійному шифруванню ліцензовані оператори гарантують своїм клієнтам збереження особистих даних.

З халатністю до цієї процедури ставляться іноземні казино, які не вживають належних заходів. Сайти таких закладів регулярно піддаються хакерським атакам, метою яких є витік персональних даних і платіжної інформації, яку використовують гравці.

Шкідливий софт

Не секрет, що сучасні онлайн казино працюють не тільки через офіційні сайти. Щоб надати клієнтам зручні умови для азартних розваг, оператори розробляють мобільні додатки для Android і IOS.

Факт того, що гравцям потрібно завантажувати та встановлювати програми на смартфони та планшети, враховують і зловмисники. Під виглядом фірмових програм вони поширюють у мережі вірусні додатки, які після встановлення на пристрій, можуть красти паролі, платіжну інформацію, приватні повідомлення і навіть фотографії.