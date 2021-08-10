Неодноразово судимого за тяжкі злочини громадянина Молдови поліцейські примусово повернули в країну походження

Працівники Управління міграційної поліції ГУНП у Вінницькій області спільно з працівниками міграційної служби примусово повернули неодноразово судимого за тяжкі насильницькі злочини громадянина Республіки Молдова у країну походження.

40-річний правопорушник має кримінальне минуле та раніше 13 років провів у в’язниці за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України, зокрема вбивство, розбійні напади, грабежі.

За словами начальника управління міграційної поліції Вінниччини Кирила Доценка, у 2014 році зловмисника один з районних судів м. Одеси за вчинення розбою засудив до 7 років 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Покарання засуджений відбував у Вінницькій виправній колонії.

Днями громадянина Молдови через міжнародний пункт пропуску «Могилів-Подільський — Отач» поліцейські примусово повернули в країну громадянської належності із забороною в’їзду в Україну терміном на 3 роки.

Відділ комунікації поліції Вінницької області