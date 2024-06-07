Неповнолітній зловмисник продавав в інтернеті підроблену «Дію»

17-річному жителю Ізмаїльської громади слідчі повідомили про підозру у збуті підробленого офіційного документа. Тепер йому загрожує обмеження або позбавлення волі.

Викрили протиправну діяльність юнака слідчі відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 спільно з працівниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України та співробітниками Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що хлопець завантажив з інтернету на свій смартфон застосунок, який дозволяв створювати несправжні електронні документи.

Фейковий додаток візуально повністю дублював діалогове вікно мобільного застосунку «Дія», та надавав користувачу можливість змінювати прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, стать, фотокартку тощо.

Вирішивши підзаробити, неповнолітній правопорушник створив у месенджері канал, де розмістив оголошення про продаж застосунку. На пропозицію відгукнулися троє юнаків 17-ти та 20-ти років, які перерахували на вказану зловмисником банківську картку по 100 гривень і отримали бажаний файл для інсталяції. Всі троє покупців пояснили, що придбали його задля розваги.

«В ході проведення слідчих дій ми виявили в телефоні фігуранта інформацію, що підтверджує його протиправну діяльність. За наявності достатніх доказів під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ми повідомили правопорушнику про підозру за частинами 1 та 3 статті 358 Кримінального кодексу України – у збуті підробленого офіційного документа, який видається установою та надає права або звільняє від обов’язків, зокрема вчиненому повторно. Хоча хлопець неповнолітній, він досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Відповідно до чинного законодавства, йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк», – розповіла слідча територіального підрозділу поліції Світлана Могиляк.

Одеське районне управління поліції № 1