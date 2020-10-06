В воинской части под Киевом до смерти избили солдата

Родители военных рассказали, что погибшего заставляли отжиматься и ударили ногой в грудь.

В воинской части 3027 Нацгвардии Украины (город Вышгород Киевской области) в результате издевательств и избиения умер солдат.

Об этом сообщает ТСН, которое получило информацию от родителей военнослужащих. По их словам, парня заставили отжиматься, а затем другой военный «ударил его ногой в грудь после чего у солдата оборвался тромб и он умер».

Родители военнослужащих говорят, что погибший служил только три месяца, а тот, кто над ним издевался, проходил службу уже год. По их мнению, подобные неуставные взаимоотношения в этой воинской части происходят регулярно.

В самой воинской части журналистам подтвердили факт гибели военного, однако не стали раскрывать подробности.

«Да, действительно 3 октября умер военнослужащий. Сейчас Военная прокуратура и ГБР проводят следствие. Я не имею права больше комментарии по этому поводу давать. Следствие проводится. Взаимосвязь между причинами и следствиями установит следствие», — сказал и. о. командира ВЧ Игорь Юрченко.

В специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере журналистам сообщили, что осуществляют процессуальное руководство по этому делу. Сейчас подозреваемый уже задержан.

«По предварительно установленным данным, лицо ударило умершего не ногой, а рукой. На сегодня устанавливаются все обстоятельства. Задержано лицо, подозреваемое в совершении соответствующего преступления. Детали преступления устанавливаются», -добавили в пресс-службе прокуратуры. // УНИАН