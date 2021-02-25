Заарештовано та передано до АРМА майно, пов’язане з ексміністром МВС часів Євромайдану

За клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва накладені арешти на майно іноземних компаній, які пов’язані із колишнім Міністром внутрішніх справ України. Для здійснення заходів з управління арештованим майном судом також задоволені клопотання слідчого ДБР про його передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Заборона на відчуження та розпорядження накладена на 3 квартири, 6 гаражів у центральній частині м. Києва, 4 житлові будинки, а також 24 земельні ділянки.

Арешт накладено у кримінальному провадженні, в якому розслідуються обставини фінансування ексміністром МВС діяльності злочинної організації, створеної колишнім Президентом України, вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами та майном, одержаних злочинним шляхом, а також дій, спрямованих на приховування їх незаконного походження, місцезнаходження, переміщення, перетворення (зміни їх форми), в тому числі у спосіб конвертування безготівкових коштів в готівкові, придбання нерухомого майна та його виведення за кордон на підконтрольні іноземні компанії (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212 та інші статті КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора