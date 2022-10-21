Неповнолітня попросила гроші на їжу, а потім пограбувала

Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану та за рішенням суду поміщено під варту. За такі дії їй загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що в парку на вулиці Володимира Покотила її пограбували. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, яка належним чином задокументувала злочин. Отримавши від заявниці детальний опис нападниці, поліцейські передали орієнтування усім нарядам, які відпрацьовували територію Святошинського району.

Як розповіла слідча Святошинського управління поліції Олександра Ющенко, менш як за дві години працівники оперативно-пошукового відділу столичного главку спільно з працівниками карного розшуку відділу поліції № 2 розшукали дівчину, яка підпадала під орієнтування:

«Під час поверхневої перевірки у ймовірної підозрюваної виявили викрадені гроші потерпілої, а відтак затримали її у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З’ясувалося, що 17-річна дівчина побачила, як заявниця тримає у руках гроші та підійшла попросити нібито на їжу. Коли потерпіла дала їй певну суму, порушниця вихопила з гаманця всю готівку та втекла».

Слідчим відділом Святошинського управління поліції за погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва