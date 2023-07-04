Непридатність до військової служби за $4700: менеджерку крюїнгової агенції та її приятеля підозрюють в організації незаконного виїзду з України 

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом жителям Одещини в організації незаконного переправлення осіб через держкордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, менеджерка однієї з крюїнгових агенцій разом зі своїм приятелем організували механізм незаконного виїзду з України чоловіків призовного віку.

Так, за грошову винагороду ділки забезпечували виготовлення підробних Тимчасового посвідчення військовозобов’язаного та Довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, що надавало право безперешкодного виїзду за кордон України.

При цьому спільники запевняли своїх «клієнтів», що знають різні способи незаконного перетину кордону та мають змогу усунути будь-які перешкоди при виїзді через свої міцні «зв’язки». Військовозобов’язаних детально консультували щодо дій в момент самого перетину кордону, шляху його перетину та морального стану.

Вартість «послуги» становила 4 700 доларів США з людини.

Затримали підозрюваних під час передачі замовнику «послуги» документів для виїзду та одержанні неправомірних коштів.

Під час проведення обшуків в транспортних засобах та за місцем мешкання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили різноманітну документацію, зокрема заповнені і пропечатані тимчасові посвідчення військовозобов’язаних з довідками військово-лікарських комісій та не заповнені відповідні бланки, печатки з відтисками різних підприємств та медзакладів, чорнові записи, комп’ютерну техніку та кошти.

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

Встановлюються інші особи, причетні до вказаної оборудки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділення поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури