Несовершеннолетнего осудили за поджог одежды на 14-летней подруге

Славянский городской суд приговорил к более 3 годам лишения свободы несовершеннолетнего юношу, который умышленно поджег одежду на 14-летней подруге.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

Так, Славянским городским судом вынесен приговор юноше за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 УК Украины, а именно в причинении умышленного средней степени тяжести телесного повреждения.

«Приговором суда парню назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении.

Судом установлено, что 6 сентября 2019 года компания подростков отдыхала в заброшенном детском саду, играя с огнеопасными материалами.

«Во время пребывания на ступенях здания один из парней, держа в руках бутылку объемом 1,5 л с горючим веществом, оступился и в момент его падения жидкость пролилась на одежду 14-летней девушки, которая находилась рядом. В этот момент их товарищ, достав зажигалку, поджег пропитанную одежду девочки, из-за чего ребенок вспыхнул», — отмечается в сообщении.

Также в результате указанных противоправных действий злоумышленника потерпевшую доставили в больницу с ожогами ноги II степени, равной 9% поверхности тела.