Несплата податків на понад ₴250 млн. – повідомлено про підозру 11 членам ОЗГ

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру 11 членам організованої групи, які забезпечували функціонування протиправного механізму експорту товарів без сплати податків та інших обов’язкових платежів.

Досудовим слідством встановлено, що на території Чернівецької області троє місцевих мешканців організували діяльність підконтрольних фіктивних підприємств, які використовувались для експорту товару шляхом фальсифікації документів щодо його походження, без сплати податків та обов’язкових платежів.

Для прикриття протиправної діяльності угруповання та з метою безперешкодного отримання злочинних надприбутків організатори вступили у змову зі службовими особами керівної ланки ГУ ДФС у Чернівецькій області, які не вчиняли передбачені законом дії для викриття діяльності організованої групи, чим забезпечили її тривале та стійке функціонування.

У ході розслідування доведено, що внаслідок систематичних злочинних оборудок учасників угруповання, державному бюджету завдано збитків через несплату податку на доходи фізичних осіб у сумі 162 млн грн та єдиного податку – майже 90 млн грн.

28 січня 2020 року всім 11 членам організованої групи повідомлено про підозру, зокрема:

• двом податківцям повідомлено про підозру у вчиненні пособництва у складі організованої групи в ухиленні від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) та використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України), а також службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України);

• цивільним особам, в залежності від виконуваної функції у складі організованої групи, у організації та виконанні ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України), використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України), службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України), підробленні документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців (ч. 2 ст. 205-1 КК України).

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – Головне оперативне управління ДБР та ГУБКОЗ СБУ.

ДБР