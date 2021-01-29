Поліція Закарпаття викрила на хабарі посадову особу зі Свалявщини

Сьогодні, 29 січня, співробітники поліції провели успішну операцію та викрили посадову особу, яка отримала обумовлену раніше неправомірну вигоду.

Приблизно місяць слідчі та співробітники управління стратегічних розслідувань працювали над справою та змогли спіймати зловмисницю «на гарячому».

Поліцейські встановили, що 51-річна мешканка Свалявщини, користуючись своїм службовим становищем, вимагала від 42-річної жительки району неправомірну вигоду. Вона стосувалося вирішення питання про надання їй дозволу на встановлення об’єкта для підприємницької діяльності.

В момент передачі коштів, її спіймали. Проводяться першочергові слідчі дії.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тобто одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище. Таке правопорушення передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років без права обіймати певні посади.

Вирішується питання про оголошення підозри фігурантці справи та обрання їй запобіжного заходу.

Поліція Закарпатської області