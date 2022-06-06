На Миколаївщині двоє поліцейських передали табельну зброю російським окупантам

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом працівникам відділення поліції №2 Баштанського райвідділу поліції Головного управління Нацполіції в Миколаївській області у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрювані під час окупації міста Снігурівка, за попередньою змовою, добровільно передали військовим формуванням РФ табельну зброю і боєприпаси — 9 пістолетів «ПМ» та 18 магазинів до них зі спорядженими патронами.

Досудове розслідування здійснюється територіальним управлінням ДБР у місті Миколаєві, за оперативного супроводу Миколаївського управління ДВБ Нацполії України.

Офіс Генерального прокурора