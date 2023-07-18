Невдячний рецидивіст обікрав друга, який його прихистив

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 39-річного чоловіка у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Прокурори довели, що чоловік, який раніше вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки та злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, знову порушив закон. Маючи не зняту і не погашену судимість, зловмисник вкотре вчинив корисливий злочин.

У жовтні 2022 року чоловік тимчасово проживав у свого друга, де той мешкав разом з матір’ю. Маючи своєрідні уявлення про вдячність, зловмисник обікрав людей, що його прихистили, зокрема поцупив мобільний телефон.

Враховуючи те, що чоловік, будучи раніше судимим, продовжив злочинну діяльність, суд призначив йому покарання у виді 6 років 4 місяців позбавлення волі.

Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура