Невідомі обстріляли один з об’єктів «Київтеплоенерго»
Невідомі обстріляли один з енергетичних об’єктів «Київтеплоенерго». Кульові отвори було виявлено на об’єкті «Київтеплоенерго» в Голосіївському районі столиці.
Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київтеплоенерго».
«На щастя, жоден із співробітників енергетичного об’єкта не постраждав», – повідомили у компанії.
За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження, поліція розшукує злочинців. Правоохоронці опитали свідків, проводиться експертиза виявленої кулі.
«Інцидент не несе загрози для тепло- та енергопостачання Голосіївського району, обладнання працює у штатному режимі», – запевнили в енергокомпанії.Tweet