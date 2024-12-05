Невідомий підірвав гранату на подвір’ї будинку у Коблевому (фото)

Подія сталась ввечері 4 грудня, травмувань ніхто з громадян не зазнав.

Повідомлення про те, що у дворі домоволодіння пролунав вибух надійшло до відділення поліції № 8 Миколаївського районного управління поліції від мешканки с. Коблеве Березанської громади.

Зі слів 51-річної заявниці, приблизно 22:30 невідома особа кинула на подвір’я предмет, який вибухнув між будинком та автомобілем, внаслідок чого пошкодив транспортний засіб.

З місця події поліцейські вилучили пластикову пляшку із залишками пального і складові та уламки, за попередніми висновками фахівців вибухотехнічної служби – гранати Ф-1, які направили на експертне дослідження.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України «Хуліганство» та проводять розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини злочину та осіб, причетних до його вчинення.

Поліцейські звертаються з проханням до громадян які володіють корисної для слідства інформацію повідомляти до відділення поліції № 8 Миколаївського районного управління поліції та за телефонами (0512) 53-13-10, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області