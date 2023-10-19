Невиправного волинянина вшосте судитимуть за збут наркотиків

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 50-річним жителем села Жидичин Луцького району неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту та без такої мети наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України).

У червні-серпні 2023 року правоохоронці задокументували факти збуту п’ять разів до цього судимим, в тому числі за наркозлочини, чоловіком громадянам таблеток з умістом метадону у Луцьку та Ківерцях.

Під час обшуку в оселі волинянина 25 серпня 2023 року виявлено та вилучено також опій, канабіс та макову солому у великих розмірах.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області.

Пресслужба обласної прокуратури