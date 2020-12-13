На Львовщине 19-летний водитель сбил насмерть человека и въехал в грузовой автомобиль

Во Львовской области водитель насмерть сбил пешехода, после чего въехал в припаркованный грузовой автомобиль. В результате трое пассажиров водителя были госпитализированы.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

“13 декабря у 2:00 на автодороге „Львов-Шегини“, между населенными пунктами села Шегини и села Волица Мостиского района, житель города Самбор 2001 года рождения, управляя автомобилем Fiat Ducato, совершил наезд на пешехода, жителя села Гайово Луцкого района, Волынской области 1983 года рождения, после чего въехал в припаркованный грузовой автомобиль марки Renault Т460. В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия”, — говорится в сообщении.

Также трех пассажиров автомобиля Fiat Ducato каретой скорой помощи доставлены в Мостисскую ЦРБ.