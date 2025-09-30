Мукачівська поліція затримала переправницю ухилянтів через кордон

25 вересня співробітники Мукачівського районного управління поліції у співпраці з прикордонниками 27 загону провели затримання 19-річної мешканки села Тересва за підозрою у незаконному переправленні через кордон військовозобов’язаних чоловіків.

Як з’ясували поліцейські, дівчина за 5 000 Євро обіцяла безперешкодний перетин кордону в обхід офіційних пунктів пропуску. За схемою зловмисниці маршрут пролягав через річку Тиса у межах Тячівського району. Цього разу за кордон вона мала доправити киянина, який вже сплатив «завдаток».

Для реалізації свого злочинного умислу 19-річна скористалася послугами місцевого перевізника, разом з яким мали транспортувати клієнта до лінії кордону.

Фігурантку затримали на одній із АЗС в селі Луг, коли вона отримувала іншу частину обумовленої суми грошей за свої послуги в розмірі 4 000 Євро.

З місця події слідчі вилучили гроші, мобільні телефони, банківські картки та автомобіль «Fiat». Окрім цього за місцем проживання зловмисниці виявлено та вилучено грошові кошти у національній та іноземній валюті, ймовірно здобуті злочинним шляхом.

У відповідності до статті 208 КПК України закарпатку помістили до ізолятора тимчасового тримання. Її дії у поліції кваліфікували за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

За оперативними даними затримана діяла за вказівками свого колишнього чоловіка, який наразі перебуває за кордоном. Наразі готуються матеріали для повідомлення йому про підозру та оголошення в розшук. Також перевіряється інформація щодо причетності до переправлення водія.

Поліція Закарпатської області