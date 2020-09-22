Мужчину убили и расчленили на свидании с интернет-знакомой

В индонезийском городе Джакарта молодая пара расправилась с мужчиной после того, как он сходил на свидание с девушкой.

Об этом пишет The Mirror.

Сообщается, что 32-летний мужчина познакомился с 27-летней девушкой через популярное приложение для знакомств и договорился с ней о романтической встрече. Во время свидания девушка пригласила ухажера к себе домой.

Ничего не подозревая, мужчина согласился и пошел к ней в квартиру, где его уже поджидал 26-летний бойфренд девушки. В тот момент, когда возбужденный гость и его подруга начали заниматься сексом, на него с кирпичом напал парень девушки, который все это время прятался в ванной, и начал избивать его при активной поддержке его сожительницы.

После серии ударов кирпичом и ножом жертва скончалась. Убийцы, не зная что делать дальше, купили мачете и с помощью его расчленили труп на 11 частей, затем завернули их в полиэтиленовые пакеты и положили в два рюкзака и чемодан. После этого они перевезли останки в другую квартиру, которую они сняли за наличные, украденные с банковского счета жертвы.

Полиции удалось вычислить злоумышленников по передвижениям жертвы в незадолго перед его пропажей и вышла на ту самую квартиру, в которой убийцы спрятали фрагменты тела. В результате пара была арестована. Они сознались, что расправились с мужчиной ради денег — убитый работал менеджером по развитию кадровых ресурсов в строительной компании и был весьма обеспеченным человеком.

Отмечается, что арестованным парню и девушке в случае признании ими вины грозит смертная казнь. // МК