На Львівщині затримали банду «перевертнів», які мобілізувалися до ЗСУ, але залишили підрозділ і займалися рекетом

Служба безпеки проводить системну боротьбу з організованою злочинністю, яка намагається проникнути до Сил оборони в умовах війни.

У результаті спецоперації на Львівщині знешкоджено банду рекетирів, яку організували двоє колишніх кримінальників, що приховали своє «минуле» і призвались на військову службу.

Після зарахування до складу однієї з військових частин регіону, вони самовільно залишили підрозділ і розпочали займатися вимаганням грошей з громадян.

Прикриваючись статусом військовослужбовців, фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а потім виставляли жертвам «рахунок» за вирішення «спору».

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання рекетирами 4 тис. доларів США з демобілізованого бійця ЗСУ.

У разі відмови сплатити всю суму, зловмисники погрожували чоловіку насильством та фізичною розправою.

У ході оперативних дій правоохоронці затримали обох рекетирів «на гарячому» під час передачі частини грошей від потерпілого.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання в умовах воєнного стану).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ у Львівській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів військової прокуратури.

Служба безпеки України