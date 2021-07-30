За хабарництво ексдиректора Інституту агроекології засудили до 8 років в’язниці

Орест Фурдичко попався на хабарі у пів мільйона доларів.

У п’ятницю, 30 липня, Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього керівника Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук Ореста Фурдичка у вимаганні 500 тис. доларів хабаря. Його засудили до восьми років тюрми.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляли, тодішнього директора Інституту було затримано у грудні 2017 року неподалік від його місця роботи одразу після одержання ним першої частини неправомірної вигоди — 300 тис. доларів США. Загалом сума неправомірної вигоди сягала 500 тис. доларів США. Після затримання Фурдичка відсторонили від виконання обов’язків.

«Суд, зваживши на докази, що були зібрані в рамках досудового розслідування детективами НАБУ та прокурорами САП, визнав ексдиректора Інституту винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України та призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками, строком на 3 роки та конфіскацією майна», — сказано в повідомленні.

На вирок суду ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що Орест Фурдичко з початку 90-х очолював лісову галузь Львівщини і саме з його ім’ям преса пов’язувала масштабні зловживання у цій галузі. У 1990-1997 рр. був депутатом Львівської облради, у 1997-1998 рр. — головою Львівської облради. У 1998-2002 роках був народним депутатом України, пізніше працював на керівних посадах у Держкомітеті лісового господарства України та у міністерстві охорони навколишнього середовища. У травні 2017 року президент нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. // LB.ua