Повідомлено про підозру шахраю, який привласнив донати ЗСУ

Фігурант під виглядом волонтера обіцяв передати військовослужбовцям автомобіль та купити генератор за ціною нижче ринкової, однак жодних зобов’язань чоловік не виконав. Таким чином зловмисник «заробив» майже чверть мільйона гривень. Відтепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.

У рамках реалізації оперативної інформації щодо незаконного зберігання зброї оперативники Святошинського управління поліції затримали 26-річного місцевого мешканця, уродженця Тернопільщини, у автомобілі якого вилучили гранату РГН із підривачем, тротилову шашку та 40 патронів 7, 62 мм. Під час невідкладного обшуку за місцем мешкання вилучили ще 233 патрони 5,45 мм, автомат Калашникова та три магазини до нього.

Згодом слідчі Святошинського управління поліції за оперативного супроводження Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури встановили причетність затриманого до вчинення шахрайств.

Так, на початку вересня минулого року фігурант пообіцяв придбати позашляховик для військових за ціною нижче ринкової. Отримавши від замовника 4 500 доларів США зловмисник почав затягувати час з поставкою авто, повідомивши, що воно перебуває на станції техобслуговування. А після взагалі перестав виходити на зв’язок.

У грудні 2022 року молодик знову вирішив збагатися на складній ситуації в країні. Шахрай взяв 68 тисяч гривень за генератор, який один із волонтерів замовив для військових, котрі несуть службу у зоні активних бойових дій. Далі за старою схемою чоловік шукав причини затягнути час та не виконавши зобов’язання, зник.

Наразі слідчими під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозри у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання зброї, ч. 1 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва