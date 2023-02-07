На Первомайщині за смертельне побиття домовласника 41-річного чоловіка взято під варту
Слідчі за погодженням з прокурором направили в суд клопотання про обрання зловмиснику безальтернативного запобіжного заходу – тримання під вартою. Суд його задовольнив.
Як повідомлялось раніше, 41-річний уродженець Криму, який протягом останніх років проживав у Первомайському районі, під час спільного застілля дома у 66-річного знайомого в ході сварки вдарив домовласника молотком по голові, після чого пішов геть, залишивши чоловіка помирати.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчі встановили причетність та надали додаткову кваліфікацію злочинним діям фігуранта – залишення потерпілого без допомоги в небезпечному для життя стані та крадіжках його майна.
За процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні інкримінованих йому злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого», ч. 1 ст. 135 КК України «Залишення в небезпеці» та ч. 4 ст. 185 КК України «Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану».
Санкціями вказаних статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Первомайська окружна прокуратура.
Сьогодні, 6 лютого, Первомайським міжрайонним судом відносно підозрюваного було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.
Наразі слідство триває.
Первомайський районний відділ поліціїTweet