СБУ викрила одеську компанію, яка постачала до РФ сировину для виробництва лазерних прицілів

Служба безпеки викрила керівництво унікального українського підприємства з Одеси на співпраці з країною-агресором.

Компанія продавала ворогу інертний газ високої очистки та обладнання для його обробки, які використовуються у військово-промисловому комплексі рф.

Зокрема, ці гази потрібні у процесі виготовлення лазерних прицілів для ворожих танків та високоточних видів озброєння.

Українське підприємство – унікальне за своїми спроможностями, оскільки може доводити очистку інертних газів до понад 90%. Для прикладу, на території рф місцеві заводи дають лише 60% очистки.

Саме тому ворог намагався зберегти контроль за українською компанією. Для цього у 2022 році фактичні власники установи, які є громадянами рф, формально перепродали її активи кіпрській фірмі та найняли для управління український менеджмент.

Для безперешкодного вивезення сировини замовникам до рф у березні минулого року російські бенефіціари зареєстрували афілійовану комерційну структуру на Близькому Сході.

Саме ця фірма у подальшому закуповувала товар у представників одеського підприємства та переправляла його до росії.

Під час обшуків на виробництві, в офісних приміщеннях та у помешканнях фігурантів виявлено документи із доказами протиправної діяльності.

Наразі керівнику українського підприємства повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ