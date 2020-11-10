На Київщині оперативно затримала чоловіка, який вчинив стрілянину на АЗС

Група невідомих молодиків спровокувала конфлікт між учасниками акції у Броварському районі. Потім на автозаправній станції один із них влаштував стрілянину. На щастя, з людей ніхто не постраждав.

Щойно на спецлінію 102 надійшло повідомлення про постріли на АЗС у селі Погреби, на місце події оперативно прибув наряд групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції.

Стрілку не вдалося втекти від правоохоронців. Поліцейські на службових авто швидко наздогнали та заблокували рух автівки, де знаходився ймовірний зловмисник.

В салоні автомобіля Тойота, крім стрілка, перебували ще четверо молодиків.

Чоловіка, який вчинив стрілянину на АЗС, затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Працівники поліції у якості речових доказів вилучили травматичну зброю, мобільні телефони та автомобіль, на якому пересувались особи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Правоохоронці нададуть правову оцінку діям кожного учасника конфлікту, також встановлять мотиви їхньої провокаційної поведінки. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Київської області