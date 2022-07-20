Розбій та умисне вбивство – ймовірного зловмисника затримали на виїзді з Рівненщини

Рівненська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами умисного вбивства з корисливих мотивів та розбою, вчиненого в умовах воєнного стану (п. 6 ч. 2 ст.115, ч. 4 ст. 187 КК України).

19 липня близько 11 години до магазину по вулиці Карнаухова у Рівному зайшов невідомий чоловік та здійснив напад на пункт обміну валюти. У цей час в приміщенні перебував чоловік власниці магазину, який спробував завадити злочинцю, проте той вистрілив у нього з вогнепальної зброї. Від отриманих травм 42-річний потерпілий помер на місці події. Нападнику, тим часом, вдалось втекти.

Правоохоронці за допомогою камер відеоспостереження встановили автомобіль, на якому пересувався зловмисник. Це авто на стаціонарному посту поліції в с. Опарипси Дубенського району зупинили патрульні поліцейські. Водій представився діючим працівником поліції ГУ НП у Львівській області. Під час огляду у нього виявили пістолет ПМ.

Наразі проводиться перевірка причетності вказаної особи до вчинення зазначених правопорушень та достовірності пред’явлених документів працівника поліції.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУ НП в Рівненській області.

Хід досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні взято на контроль обласною прокуратурою.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статей – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури