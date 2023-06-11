Спалив будинок співмешканки та заховався у кущах: радомишльські поліцейські затримали зловмисника

Повідомлення про пожежу у с. Вишевичах надійшло до поліції ввечері 8 червня. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Однак оселя більше непридатна для проживання, все майно всередині згоріло.

За висновком рятувальників, які працювали на місці події, причиною пожежі став умисний підпал. Вочевидь, в одній з кімнат будинку хтось облив килим легкозаймистою рідиною та розвів багаття.

Під час першочергових дій правоохоронці з’ясували, що до підпалу може бути причетний 48-річний співмешканець власниці будинку. Такі підозри підтвердили й очевидці події, які бачили чоловіка у подвір’ї незадовго до займання.

Поліцейські розшукали ймовірного винуватця у кущах неподалік згарища, звідки він спостерігав за подіями. Свою провину чоловік визнав та розповів, що таким чином хотів помститися своїй співмешканці за намір розірвати стосунки.

Відтак слідчі відділення поліції №3 (м. Радомишль) Житомирського РУП затримали чоловіка у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Попередня кваліфікація події – ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України.

Затриманому, відповідно до чинного законодавства, може загрожувати від 3 до 10 років позбавлення волі.

Житомирське районне управління поліції