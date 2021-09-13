За жорстоке поводження з тваринами судитимуть постане житель Рівненщини 

Слідчі зібрали необхідні та достатні докази у кримінальному провадженні та за погодження місцевої прокуратури скерували матеріали до суду. Свій вчинок обвинувачений пояснює тим, що його «дістали» безпритульні собаки. Максимальне покарання, яке може загрожувати зловмиснику, – обмеження волі на строк до восьми років.

Інцидент стався 10 серпня цьогоріч. Тоді 46-річний чоловік вирішив поквитатися із безпритульною собакою, яка напередодні наче б то на нього кидалася. Він хотів вистрелити у неї із пневматичної гвинтівки, однак промахнувся та поцілив у голову щеняти. Після цього, знову здійснив декілька пострілів та двічі попав у інше щеня.

Злочинні дії побачили сусіди та одразу повідомили на спецлінію 102. Поліцейські виявили загибле цуценя, а ще одне — лежало поранене неподалік. Потерпілого чотирилапого обстежили у ветклініці, де за допомогою рентгену виявили кулю та надали необхідну допомогу.

За описом очевидців поліцейські оперативно встановили зловмисника — 46-річного місцевого жителя. Пневматичну гвинтівку, яку він заховав на околиці міста під деревом, слідчий вилучив.

За фактом жорстокого поводження, вчиненого щодо двох тварин, було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження 46-річному жителю Здолбунова повідомили про підозру.

Відповідно до акту ветеринарів за результатами розтину смерть тварини настала внаслідок травматичного пошкодження головного мозку, спричиненого кульовим пораненням.

Підозрюваний у скоєному зізнався та під час проведення досудового розслідування активно співпрацював зі слідством, що і стало обставиною, яка пом’якшує покарання.

Слідчі відділення №6 (м. Здолбунів) зібрали необхідні докази, а кримінальне провадження з угодою про визнання винуватості та обвинувальним актом скерували до суду.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Рівненської області