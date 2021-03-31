Подросток шантажировал соседей, вымогая деньги на свой электронный кошелек

Опубликовано

Подросток из Винницы решил заработать денег при помощи шантажа. С этой целью, он распечатал на домашнем принтере записки следующего содержания: «Переведите 600 гривен на EasyPay №… через терминал или Приват24, иначе мы пробьём вам колеса или разобьём стекла».

Поскольку сам молодой человек не очень разбирался в электронных платежах, он попросил своего приятеля помочь ему завести электронный кошелек и научить принимать деньги. И хотя он не объяснил, для чего ему нужно принимать платежи, это стало одной из будущих зацепок для правоохранителей.

Подросток анонимно шантажировал соседей, вымогая деньги на свой электронный кошелекНарезав записки тонкими полосками, он выбрался во двор поздним вечером и стал подкладывать их под щетки стеклоочистителей автомобилей, которые стояли во дворе. Как позже признался подросток на суде, о том, что таким способом можно подзаработать, он узнал из новостей в интернете: якобы, данную схему вымогательства с успехом применяла в столице группа злоумышленников.

Утром следующего несколько соседей обнаружили на лобовых стеклах своих иномарок записки с угрозами. Однако, вместо того, чтобы побежать платить неизвестному шантажисту выкуп, они подали заявления в полицию.

Поиски злоумышленника не продолжались долго, однако результат расследования удивил всех. Подозреваемым оказался юноша из достаточно благополучной семьи, который учился в старших классах среднеобразовательной школы и большую часть своего свободного времени он проводил на курсах по подготовке к сдаче ЗНО.

Родители заверили, что молодой человек не испытывал недостатка в карманных деньгах, который мог бы подтолкнуть его на совершение подобного поступка. Тем не менее, во время обыска дома у подозреваемого, полицейские обнаружили у него предмет, напоминающий пистолет, который они изъяли вместе с другими вещдоками – обрезками распечатанных на принтере угроз и айфоном, на котором был установлен электронный кошелек EasyPay.

На суде подросток раскаялся в своем преступлении, хотя и заверил, что не планировал приводить угрозы в исполнение и портить чужое имущество. Однако собранных стороной обвинения доказательств хватило, чтобы осудить его по ст. 189 УК Украины (вымогательство) и назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы, которое было заменено на 1 год испытательного срока.

Андрей Майданик, internetua.com

Like

Метки:

Читайте также: