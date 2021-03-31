Подросток шантажировал соседей, вымогая деньги на свой электронный кошелек

Подросток из Винницы решил заработать денег при помощи шантажа. С этой целью, он распечатал на домашнем принтере записки следующего содержания: «Переведите 600 гривен на EasyPay №… через терминал или Приват24, иначе мы пробьём вам колеса или разобьём стекла».

Поскольку сам молодой человек не очень разбирался в электронных платежах, он попросил своего приятеля помочь ему завести электронный кошелек и научить принимать деньги. И хотя он не объяснил, для чего ему нужно принимать платежи, это стало одной из будущих зацепок для правоохранителей.

Нарезав записки тонкими полосками, он выбрался во двор поздним вечером и стал подкладывать их под щетки стеклоочистителей автомобилей, которые стояли во дворе. Как позже признался подросток на суде, о том, что таким способом можно подзаработать, он узнал из новостей в интернете: якобы, данную схему вымогательства с успехом применяла в столице группа злоумышленников.

Утром следующего несколько соседей обнаружили на лобовых стеклах своих иномарок записки с угрозами. Однако, вместо того, чтобы побежать платить неизвестному шантажисту выкуп, они подали заявления в полицию.

Поиски злоумышленника не продолжались долго, однако результат расследования удивил всех. Подозреваемым оказался юноша из достаточно благополучной семьи, который учился в старших классах среднеобразовательной школы и большую часть своего свободного времени он проводил на курсах по подготовке к сдаче ЗНО.

Родители заверили, что молодой человек не испытывал недостатка в карманных деньгах, который мог бы подтолкнуть его на совершение подобного поступка. Тем не менее, во время обыска дома у подозреваемого, полицейские обнаружили у него предмет, напоминающий пистолет, который они изъяли вместе с другими вещдоками – обрезками распечатанных на принтере угроз и айфоном, на котором был установлен электронный кошелек EasyPay.

На суде подросток раскаялся в своем преступлении, хотя и заверил, что не планировал приводить угрозы в исполнение и портить чужое имущество. Однако собранных стороной обвинения доказательств хватило, чтобы осудить его по ст. 189 УК Украины (вымогательство) и назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы, которое было заменено на 1 год испытательного срока.

Андрей Майданик, internetua.com