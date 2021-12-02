На Львівщині чоловік намагався зарубати брата сокирою

Він завдав чоловіку, який спав на ліжку, декілька ударів сокирою та втік з місця події.

Про це інформує поліція Львівщини.

“1 грудня, близько 11.30, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в житловому будинку в одному з сіл Стрийського району виявлено 55-річного чоловіка, який там мешкає, з важкими травмами.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 57-річний рідний брат потерпілого, житель Нового Роздолу. Того дня, близько 11.00, зловмисник підійшов до чоловіка, який спав на ліжку, і завдав йому удари сокирою по голові та руці, після чого втік. Потерпілого було доставлено до лікарні, де за його життя борються медики”, — розповіли правоохоронці.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Затриманому повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 – ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває. // Діло